Аргентина — Франция: за что поляк наказал аргентинцев 11-метровым?

На 116-й минуте финального матча чемпионата мира-2022 Аргентина — Франция арбитр Шимон Марчиняк правильно наказал южноамериканцев 11-метровым ударом.

Судья находился в хорошей позиции и увидел, что Гонсало Монтиэль парировал удар Кильяна Мбаппе отставленной в сторону рукой. Такие действия оцениваются как нарушение правил и наказываются назначением пенальти, если фол произошел в штрафной площади.

Кадр из трансляции матча Аргентина — Франция.

Кадр из трансляции матча Аргентина — Франция.