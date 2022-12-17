Бывшая мисс Хорватии посетила матч за 3-е место на ЧМ-2022. Она снова выбрала откровенный наряд

Бывшая мисс Хорватии, модель Ивана Кнолль, выложила новый пост в социальных сетях.

Он показала фотографии с трибун, придя на матч за 3-е место на ЧМ-2022 между сборными Хорватии и Марокко.

Ивана Кнолль. Фото Соцсети

Ранее девушка посещала все матчи хорватской сборной на турнире. И каждый раз она появлялась на трибуне в новом откровенном и экстравагантном наряде.

Многие жители Катара изначально призывали запретить девушке посещать матчи и арестовать ее за «вызывающий внешний вид».