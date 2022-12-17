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Сегодня, 17:58

Бывшая мисс Хорватии посетила матч за 3-е место на ЧМ-2022. Она снова выбрала откровенный наряд

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Ивана Кнолль.
Фото Соцсети
Ивана Кнолль.
Фото Соцсети
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Бывшая мисс Хорватии, модель Ивана Кнолль, выложила новый пост в социальных сетях.

Он показала фотографии с трибун, придя на матч за 3-е место на ЧМ-2022 между сборными Хорватии и Марокко.

Ивана Кнолль. Фото Соцсети
Ивана Кнолль.
Фото Соцсети

Ранее девушка посещала все матчи хорватской сборной на турнире. И каждый раз она появлялась на трибуне в новом откровенном и экстравагантном наряде.

Многие жители Катара изначально призывали запретить девушке посещать матчи и арестовать ее за «вызывающий внешний вид».

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Чемпионат мира. Матч за 3-е место
Хорватия 1
Марокко 1
1-й тайм

ТМ 2.5

32%

2.02

П2

26%

3.10

обе забьют - да

20%

1.72
🏒 Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
Вашингтон
Торонто

ТБ 5.5

22%

1.70

Ф2(0)

16%

1.67

ИТБ1 (3)

12%

2.32
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Финал
Аргентина
Франция

П1

27%

2.85

обе забьют - да

26%

2.10

П2

21%

2.85
Чемпионат мира по футболу
Сборная Марокко по футболу
Сборная Хорватии по футболу
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