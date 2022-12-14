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Семин: «Кто скажет, что ван Галу много лет? Он мыслил быстро, эффективно и правильно»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Легендарный тренер Юрий Семин в интервью «СЭ» в Дохе оценил работу главного тренера сборной Голландии Луи ван Гала.

— Как голландцы на последней добавленной минуте с Аргентиной разыграли штрафной — супер! — сказал Семин. — Думаю, что этот штрафной — импровизация.

— Нет. Ван Гал сказал, что автор гола Вегхорст «привез» его из «Бешикташа», где играет, и они его долго наигрывали.

— Вот как? Это была точка, с которой все всегда бьют. Они схитрили, обманули, провели соперника. А еще ван Гал поразил тем, что за 10-15 минут до конца выпустил больших футболистов, и команда начала играть, как раньше говорили, по-деревенски: длинными передачами, на подбор. После чего смяла Аргентину и забила два мяча.

Это же сделал тренер. А если бы они стали бесконечно разыгрывать от вратаря, то уехали бы домой сразу. Кроме того, он поменял лидера, Депая, на Вегхорста, который нужен был именно в данный момент. Разве это не опыт и не класс? Жалко, что они дальше не прошли.

— Болели за Голландию?

— В тот момент — да.

— А переживали за ван Гала как за представителя вашего тренерского поколения?

— Он мне нравится. Кто скажет, что ему много лет? Он мыслил быстро, эффективно и правильно. В такой ситуации должен сработать мозг. Оказывается, он работает в этом возрасте, и еще лучше. Мне не понравился в этом матче аргентинский тренер своими заменами. Паредес, выйдя на поле, стал много фолить, действовать агрессивно. Он «привез» первый гол. Его надо было удалять, но судья его простил.

Лионель Месси и&nbsp;футболисты сборной Аргентины. «Хочу, чтобы Месси стал чемпионом мира, он заслуживает это!» Большое интервью Юрия Семина в Катаре

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35%

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25%

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ИТБ1 (3.5)

19%

2.00

Ф1(-1)

17%

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Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Нидерландов по футболу
Луи ван Гал
Юрий Семин
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