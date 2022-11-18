Альварес: «Для меня Месси всегда на высоте. Он единственный в своем роде»

Нападающий сборной Аргентины Хулиан Альварес поделился мнением о соотечественнике Лионеле Месси.

«Для меня Месси всегда на высоте. Даже когда это не так, он все равно остается лучшим. Он единственный в своем роде. Очевидно, что иметь его в команде — большая честь, и я помогу ему и всей команде принести радость Аргентине. Он великолепно ведет команду. Перед финалом Кубка Америки он сказал несколько удивительных слов. Находясь рядом с ним, понимаешь, что он действительно хороший человек, великий игрок и капитан», — приводит пресс-служба официального сайта «Манчестер Сити» слова Альвареса.

Чемпионат мира-2022 в Катаре стартует 20 ноября. Сборная Аргентины сыграет в одной группе с командами Саудовской Аравии, Мексики и Польши.