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18 ноября, 23:26

Альварес: «Для меня Месси всегда на высоте. Он единственный в своем роде»

Алина Савинова
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Нападающий сборной Аргентины Хулиан Альварес поделился мнением о соотечественнике Лионеле Месси.

«Для меня Месси всегда на высоте. Даже когда это не так, он все равно остается лучшим. Он единственный в своем роде. Очевидно, что иметь его в команде — большая честь, и я помогу ему и всей команде принести радость Аргентине. Он великолепно ведет команду. Перед финалом Кубка Америки он сказал несколько удивительных слов. Находясь рядом с ним, понимаешь, что он действительно хороший человек, великий игрок и капитан», — приводит пресс-служба официального сайта «Манчестер Сити» слова Альвареса.

Чемпионат мира-2022 в Катаре стартует 20 ноября. Сборная Аргентины сыграет в одной группе с командами Саудовской Аравии, Мексики и Польши.

Источник: https://www.mancity.com/citytv/mens/manchester-city-star-julian-alvarez-on-lionel-messi-and-argentina-63804386
Лионель Месси
Чемпионат мира по футболу
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