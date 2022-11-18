Руни назвал важных игроков для сборной Бразилии

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни назвал игроков, которые, по его мнению, могут прославить сборную Бразилии на чемпионате мира-2022 и других турнирах.

«Всегда интересно наблюдать за Бразилией. Когда я рос, мне нравилось смотреть на команду, в составе которой выступали Ромарио и Роналду. Сейчас у них не так много игроков с таким статусом, но у них есть действительно талантливые люди, такие как Винисиус Жуниор, Габриэл Жесус, Антони и Габриэль Мартинелли. У Бразилии всегда будет шанс на победу, но на чемпионате мира может случиться все что угодно», — приводит TBR Football слова Руни.

Чемпионат мира-2022 стартует 20 ноября. Сборная Бразилии сыграет в группе с Сербией, Швейцарией и Камеруном.