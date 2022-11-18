Агуэро считает, что Деклан Райс является одним из ключевых игроков сборной Англии на ЧМ-2022

Бывший нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро считает, что Деклан Райс является одним из лучших полузащитников сборной Англии.

«Для меня он отличный игрок и находится на том же уровне, что и лучшие полузащитники, такие как Бускетс, Родри и Каземиро. Мне кажется, что его ценят. О нем говорят не так много, но Райс зарекомендовал себя, и я думаю, что он является одной из самых сильных сторон сборной Англии на чемпионате мира», — приводит Manchester Evening News слова Агуэро.

23-летний Райс был включен в состав сборной Англии на чемпионат мира в Катаре, который пройдет с 20 ноября по 18 декабря. В первом матче группового этапа команда Гарета Саутгейта сыграет против Ирана.