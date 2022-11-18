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18 ноября, 23:57

Агуэро считает, что Деклан Райс является одним из ключевых игроков сборной Англии на ЧМ-2022

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро считает, что Деклан Райс является одним из лучших полузащитников сборной Англии.

«Для меня он отличный игрок и находится на том же уровне, что и лучшие полузащитники, такие как Бускетс, Родри и Каземиро. Мне кажется, что его ценят. О нем говорят не так много, но Райс зарекомендовал себя, и я думаю, что он является одной из самых сильных сторон сборной Англии на чемпионате мира», — приводит Manchester Evening News слова Агуэро.

23-летний Райс был включен в состав сборной Англии на чемпионат мира в Катаре, который пройдет с 20 ноября по 18 декабря. В первом матче группового этапа команда Гарета Саутгейта сыграет против Ирана.

Источник: https://www.manchestereveningnews.co.uk/sport/football/football-news/rice-transfer-man-city-aguero-25554668
Серхио Агуэро
Футбол
Чемпионат мира по футболу
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