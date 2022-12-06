Бывший игрок сборной России Александр Самедов в разговоре с «СЭ» прокомментировал выступление сборной Испании на чемпионате мира в Катаре.

«Не знаю, чего на этом чемпионате мира Испании не хватило. Они ярко начали. Потенциал атакующий был виден сразу. В итоге видите, как получилось с японцами. Мне кажется, поражение от Японии должно было Испанию немного опустить на землю, взбодрить, но Марокко тоже дисциплинированная команда хорошего уровня. Они вышли побеждать. Такое бывает», — сказал Самедов «СЭ».

6 декабря Испания в 1/8 финала ЧМ-2022 проиграла Марокко (0:0, по пенальти 0:3).