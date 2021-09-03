Альба считает, что Испания не заслуживала поражения в матче со Швецией

Защитник сборной Испании Жорди Альба после поражения от Швеции в отборочном турнире чемпионата мира-2022 отметил, что испанцы блестяще провели первый тайм.

«Мы не заслуживали поражения. Первый тайм мы провели блестяще. Очень обидно, что соперник сразу же сравнял счет. Он выжидал на контратаках и преуспел в этом.

Теперь у нас нет права на ошибку. Кулусевски и Исак провели изумительный матч. Нам надо исправляться. Все еще впереди, много сложных матчей, и нам в них надо побеждать", — цитирует пресс-служба УЕФА Альбу.