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Аргентина переиграла Венесуэлу в отборе ЧМ-2022

05:01
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Сборная Аргентины выиграла у Венесуэлы в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022. У аргентинцев голами отметились Лаутаро Мартинес, Хоакин Корреа и Анхель Корреа. Единственный мяч венесуэльцев забил Йеферсон Сотельдо.

Сборная Венесуэлы с 32-й минуты играла в меньшинстве, так как Адриан Мартинес получил красную карточку за жесткий фол на Лионеле Месси.

Аргентинцы идут на 2-м месте в турнирной таблице, имея 15 очков. Венесуэлы располагается на последней строчке — 4 очка.

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Евгений Козинов все материалы автора

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