Аргентина переиграла Венесуэлу в отборе ЧМ-2022

Сборная Аргентины выиграла у Венесуэлы в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022. У аргентинцев голами отметились Лаутаро Мартинес, Хоакин Корреа и Анхель Корреа. Единственный мяч венесуэльцев забил Йеферсон Сотельдо.

Сборная Венесуэлы с 32-й минуты играла в меньшинстве, так как Адриан Мартинес получил красную карточку за жесткий фол на Лионеле Месси.

Аргентинцы идут на 2-м месте в турнирной таблице, имея 15 очков. Венесуэлы располагается на последней строчке — 4 очка.