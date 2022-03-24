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24 марта, 23:47

Агуэро получит должность в сборной Аргентины перед чемпионатом мира в Катаре

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший нападающий «Барселоны» и «Манчестер Сити» Серхио Агуэро получит должность в сборной Аргентины перед чемпионатом мира в Катаре.

Главный тренер аргентинской сборной Лионель Скалони подтвердил, что экс-нападающий вернется в национальную команду в новой роли, которая пока не определена.

«Это решение было воспринято положительно. Я разговаривал с самим Агуэро и с президентом Аргентинской футбольной ассоциации. Крайне важно, чтобы роль Серхио была четкой и понятной — мы не хотим, чтобы он приехал просто для вида», — приводит слова Скалони Mundo Deportivo.

В июне Серхио Агуэро исполнится 34 года. За сборную Аргентины он провел 101 матч, отметившись 41 голом.

Серхио Агуэро
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
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