Италия на ЧМ-2018 хочет жить на базе в Баковке

Как стало известно "СЭ", сборная Италии рассматривает в качестве тренировочной базы на период чемпионата мира-2018 тренировочный центр в Баковке.

В пресс-службе "Локомотива" подтвердили эту информацию. В качестве резервного варианта рассматривается площадка в центре города. Но предпочтение отдается Подмосковью.

Напомним, что чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стдионах в 11 городах России. Матчи турнира примут Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург.