Венди Ренар — лучший защитник женской Лиги чемпионов-2019/20
18:44
Венди Ренар из «Лиона» получила награду лучшему защитнику женской Лиги чемпионов-2019/20.
30-летняя француженка провела 6 матчей в турнире, на ее счету 5 голов. Вместе с «Лионом» Ренар выиграла женскую Лигу чемпионов-2019/20.
? The UEFA Women's Defender of the Season!#UEFAawards https://t.co/cgI8S1H3li— UEFA (@UEFA) October 1, 2020
В голосовании во всех номинациях помимо тренеров команд участвовали журналисты, включая представителя «СЭ».