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Венди Ренар — лучший защитник женской Лиги чемпионов-2019/20

18:44
Венди Ренар. Фото -
Венди Ренар. Фото -
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Венди Ренар из «Лиона» получила награду лучшему защитнику женской Лиги чемпионов-2019/20.

30-летняя француженка провела 6 матчей в турнире, на ее счету 5 голов. Вместе с «Лионом» Ренар выиграла женскую Лигу чемпионов-2019/20.

В голосовании во всех номинациях помимо тренеров команд участвовали журналисты, включая представителя «СЭ».

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