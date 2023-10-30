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Сегодня, 20:22

«Спартак» назвал первого в истории тренера женской команды

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Вадим Козлов стал первым главным тренером в истории женской команды «Спартака», сообщается на официальном сайте клуба.

Ранее 33-летний специалист возглавлял женскую команду «Строгино».

«Вадим Сергеевич — специалист с большим опытом работы в женском футболе и сильной методической базой. Он умеет мотивировать, заряжать футболисток и добиваться результата», — приводит сайт красно-белых слова директора ЖФК «Спартак» Елены Тереховой.

Женская команда «Спартака» начнет выступления в Суперлиге в 2024 году.

Источник: ФК «Спартак»
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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