Россиянки разгромили Косово в квалификации чемпионата Европы

Женская сборная России по футболу разгромила Косово в квалификационном матче чемпионата Европы со счетом 5:0. Эта победа позволила россиянкам подняться на второе место в группе, оторвавшись на три очка от Косово и Словении. На первом месте расположилась сборная Голландии, у которой на матч больше.

Чемпионат Европы

Квалификация

Группа А

Женщины

Косово — Россия — 0:5 (0:2)

Голы: Шала, 1 (автогол, 0:1). Коровкина, 33 (0:2). Смирнова, 47 (0:3). Федорова, 50 (0:4). Смирнова, 53 (0:5).