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Сегодня, 22:00

«Манчестер Сити» — «Севилья»: прямая трансляция матча и где смотреть Суперкубок УЕФА 2023

Матч за Суперкубок УЕФА «Манчестер Сити» — «Севилья» начнется в 22.00 мск 16 августа
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболист Эрлин Холанн.
Эрлин Холанн.
Фото AFP

16 августа в городе Пирей (Греция) «Манчестер Сити» и «Севилья» проведут матч за Суперкубок УЕФА-2023.

Игра пройдет в среду на стадионе «Георгиос Караискакис», начало — в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи «Манчестер Сити» — «Севилья». Смотреть видеотрансляцию в прямом эфире можно будет бесплатно на канале «Матч ТВ». Эфир начнется в 21.15.

В прошлом сезоне команда Хосепа Гвардиолы впервые в своей истории стала победителем Лиги чемпионов. В финале турнира «горожане» обыграли «Интер» (1:0). В сезоне-2022 / 2023 «Севилья» одолела в серии пенальти «Рому» (1:1, 5-4) в финале Лиги Европы. Испанцы выиграли седьмой титул турнира в истории.

Матч за Суперкубок-2023 изначально должен был пройти в Казани на стадионе «Ак Барс Арена». Однако УЕФА перенес место проведения в связи с событиями на Украине.

Суперкубок УЕФА.
16 авг, 22:00. Georgios Karaiskakis (Пирей)
Манчестер Сити
Севилья
Источник: https://www.sport-express.ru/football/uefa-supercup/
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Севилья
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