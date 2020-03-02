Суперкубок УЕФА-2023 пройдет в Казани

Казань примет Суперкубок УЕФА в 2023 году. Победители Лиги чемпионов и Лиги Европы-2022/23 разыграют трофей на «Казань Арене».

Матч за Суперкубок УЕФА проводится с 1972 года. До 1998 года трофей разыгрывался в двухматчевом противостоянии. С 1998 по 2012 год игры проходили на стадионе «Луи II» в Монако, с 2013-го место проведения выбирается УЕФА.

В 2019 году игра прошла в Стамбуле: «Ливерпуль» победил «Челси» по пенальти (2:2, пенальти — 5:4). В 2020-м матч примет арена в Порту, в 2021-м — в Белфасте, а в 2022-м — в Хельсинки.

«Казань Арена» была открыта к Универсиаде-2013. Ее вместимость составляет 45 тысяч зрителей. В 2018-м году на стадионе в столице Татарстана прошли шесть игр чемпионата мира, включая встречу 1/8 финала Франция — Аргентина и четвертьфинал Бразилия — Бельгия (1:2)