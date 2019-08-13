Педро рассказал, как "Челси" может обыграть "Ливерпуль"

Форвард "Челси" Педро Родригес - о матче с "Ливерпулем" за Суперкубок УЕФА. Он рассказал, что может помочь его команде одержать победу.

- Хорошо начинать сезон с завоеванного трофея - это хорошо для уверенности в себе, для будущего. "Ливерпуль" - хорошая команда с отличным подбором игроков. Они здорово играют на контратаках. Мы должны хорошо читать игру, играть компактно на протяжении всего матча и забивать, когда у нас будут моменты для взятия ворот. Многое завтра будет зависеть от психологии: нужно сыграть сильно и компактно, - цитирует Педро официальный сайт УЕФА. - Я в четвертый раз сыграю за Суперкубок УЕФА. Мне повезло, что я выиграл три предыдущих матча. Хорошо помню последнюю победу.

"СЭ" проведет текстовую трансляцию матча "Ливерпуль" - "Челси", который состоится в среду 14 августа в 22.00 по московскому времени.