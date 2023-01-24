Источник: УЕФА лишит Россию права проведения Суперкубка-2023

Союз европейских футбольных ассоциаций планирует изменить место проведения матча за Суперкубка УЕФА-2023, сообщает РИА «Новости Спорт» со ссылкой на Sky News.

В марте 2020 года право принять матч получила Россия, игра должна была пройти на стадионе в Казани.

Ранее «СЭ» сообщал, что 24 января в офисе УЕФА запланирована встреча представителей РФС и УЕФА, на которой будут обсуждаться потенциальные возможности по возвращению российских клубов и сборных к международным матчам.