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Сегодня, 16:25

Источник: УЕФА лишит Россию права проведения Суперкубка-2023

Иван Шитик
Корреспондент
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Суперкубок УЕФА.
Фото Getty Images

Союз европейских футбольных ассоциаций планирует изменить место проведения матча за Суперкубка УЕФА-2023, сообщает РИА «Новости Спорт» со ссылкой на Sky News.

В марте 2020 года право принять матч получила Россия, игра должна была пройти на стадионе в Казани.

Ранее «СЭ» сообщал, что 24 января в офисе УЕФА запланирована встреча представителей РФС и УЕФА, на которой будут обсуждаться потенциальные возможности по возвращению российских клубов и сборных к международным матчам.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230124/futbol-1847121633.html
УЕФА
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