В Казани надеются узнать решение по ситуации с Суперкубком УЕФА в ближайшие месяцы

Министерство спорта Татарстана в ближайшие два месяца рассчитывает узнать решение по поводу возможности проведения международных соревнований в Казани в 2023 году, сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

«Формируем [календарь на следующий год]. У нас много мероприятий, но опять-таки мы ждем неких решений по поводу международной повестки, — приводит ТАСС слова Леонова. — Потому что у нас в календаре стоят в следующем году те же самые мировые серии, Суперкубок УЕФА пока никто не отменял. Все те мероприятия, которые в этом году были, они были перенесены на следующий год. Я думаю, что в ближайший месяц-два будет какое-то по этому поводу решение. Либо этот бан продлится, либо, соответственно, будет какое-то послабление».

Решение о проведении в Казани матча за Суперкубок УЕФА 2023 года было принято 2 марта 2020 года на заседании исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Амстердаме. 25 февраля 2022 года УЕФА принял решение о переносе финального матча Лиги чемпионов сезона-2021/22 из Санкт-Петербурга в Париж.

В 2022 году из-за ситуации на Украине в Казани отменили международный турнир серии «Большой шлем» по дзюдо, этапы Мировой серии по синхронному плаванию и прыжкам в воду, студенческий Кубок мира по регби-7, также из столицы республики перенесли матчи Евролиги по баскетболу, в которых должна сыграть местная команда УНИКС.