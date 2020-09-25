Хулен Лопетеги: «Едем домой без трофея, но гордимся тем, что сделали»

Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги после поражения от «Баварии» в матче за Суперкубок УЕФА (1:2 д.в.) отметил игру вратаря мюнхенцев Мануэля Нойера.

— Увы, мы не реализовали свои моменты, — цитирует пресс-служба УЕФА Лопетеги. — У соперника был невероятный вратарь в лице Нойера. Но мы очень гордимся своей командой, своим отношением к делу, своими усилиями и характером. Вера не покидала нас. Да, мы едем домой без трофея, но гордимся тем, что сделали.

Проигрывать всегда больно. Особенно, если это финал, если ты действительно имел шансы на победу. Да, нам приходилось весьма туго, но мы находили в себе силы, чтобы уколоть соперника. А он забил тогда, когда это казалось наименее реальным. Мы снова приступили к тренировкам лишь 12 дней назад, но в итоге смогли идти нос в нос с сильнейшим клубом Европы.