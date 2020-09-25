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«Должны гордиться собой». Хордан — о поражении в Суперкубке УЕФА

02:08
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Полузащитник «Севильи» Хоан Хордан после поражения от «Баварии» в матче за Суперкубок УЕФА (1:2 д.в.) отметил, что команда может гордиться собой. По его словам, все решили нюансы.

— Мы должны гордиться собой, — цитирует пресс-служба УЕФА Хордана. — Мы провели отличный матч и могли победить. В итоге все решили нюансы, все сложилось не в нашу пользу, но мы боролись до конца.

Бавария — Севилья

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefasupercup/match/2029141--bayern-vs-sevilla/

Суперкубок УЕФА: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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