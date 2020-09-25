Полузащитник «Севильи» Хоан Хордан после поражения от «Баварии» в матче за Суперкубок УЕФА (1:2 д.в.) отметил, что команда может гордиться собой. По его словам, все решили нюансы.

— Мы должны гордиться собой, — цитирует пресс-служба УЕФА Хордана. — Мы провели отличный матч и могли победить. В итоге все решили нюансы, все сложилось не в нашу пользу, но мы боролись до конца.