«Должны гордиться собой». Хордан — о поражении в Суперкубке УЕФА
02:08
Полузащитник «Севильи» Хоан Хордан после поражения от «Баварии» в матче за Суперкубок УЕФА (1:2 д.в.) отметил, что команда может гордиться собой. По его словам, все решили нюансы.
— Мы должны гордиться собой, — цитирует пресс-служба УЕФА Хордана. — Мы провели отличный матч и могли победить. В итоге все решили нюансы, все сложилось не в нашу пользу, но мы боролись до конца.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefasupercup/match/2029141--bayern-vs-sevilla/
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