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«Был несказанно рад, когда вышел на поле Хави Мартинес». Нойер — о победе в Суперкубке УЕФА

03:12
24 сентября. Мануэль Нойер с Суперкубком УЕФА. Фото Twitter
24 сентября. Мануэль Нойер с Суперкубком УЕФА. Фото Twitter
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Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер считает, что его команда заслужила победу над «Севильей» в матче за Суперкубок УЕФА (2:1 д.в.). Также он признался, что верил в Хави Мартинеса, который забил победный гол.

— Я был несказанно рад, когда тренер выпустил на поле Хави Мартинеса, потому что он блестяще играет головой на стандартах, — цитирует пресс-служба УЕФА Нойера. — Против «Севильи» непросто играть, у нее отличный тренер, она хорошо организована. Но в целом, думаю, мы заслужили победу.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefasupercup/match/2029141--bayern-vs-sevilla/

Суперкубок УЕФА: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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