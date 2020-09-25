Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер считает, что его команда заслужила победу над «Севильей» в матче за Суперкубок УЕФА (2:1 д.в.). Также он признался, что верил в Хави Мартинеса, который забил победный гол.

— Я был несказанно рад, когда тренер выпустил на поле Хави Мартинеса, потому что он блестяще играет головой на стандартах, — цитирует пресс-служба УЕФА Нойера. — Против «Севильи» непросто играть, у нее отличный тренер, она хорошо организована. Но в целом, думаю, мы заслужили победу.