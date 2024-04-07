Такое вы вряд ли видели.

Турецкий футбол окончательно сошел с ума. В нем президенты избивают судей, болельщики нападают на футболистов (и наоборот), функционеры уводят команды с поля — и все это за один сезон. Теперь настало время для самой яркой истории — «Фенербахче» саботировал турецкий Суперкубок.

С чего все началось?

Корни истории — в матче суперлиги от 17 марта, где сошлись «Трабзонспор» и «Фенербахче» и последние победили со счетом 3:2. Очки команде Исмаила Картала требовались особенно сильно — разрыв с идущим первым «Галатасараем» был минимальным. Поэтому когда удалось вырвать победу на 87-й минуте, радости не было предела, и после свистка футболисты «Фенера» отправились праздновать в центральный круг.

Это не понравилось фанатам «Трабзона», на чьей территории проходила встреча. Некоторые из них выбежали на поле и развязали драку с футболистами — стюарды кое-как эвакуировали гостей в подтрибунку, но игрок «Фенербахче» Осайи-Самуэль успел перед тем отправить одного из напавших в нокаут.

После этого начался скандал. Кого-то поймали, ФИФА призвала наказать всех виновных, «Трабзонспор» тоже получил наказание. Клуб проведет шесть домашних матчей без зрителей и заплатит штраф почти в 100 тысяч евро. В «Трабзоне» остались очень недовольны:

«Последствия процесса, произошедшего после матча с «Фенербахче» и призванного задушить не только «Трабзонспор», но и целый город культурой линчевания, на сегодняшний день сложно определить. Санкции, объявленные Федерацией футбола Турции, не соответствуют ни правилам, ни разуму, ни морали…

…Единственный способ выйти из этой глубокой ямы — все без исключения, занимающие ответственные должности, в первую очередь президент Федерации футбола Турции, должны подать в отставку», — сказано в заявлении клуба.

Но больше всех, разумеется, взбесился «Фенербахче».

Футболисты «Фенербахче» перед матчем с «Галатасараем». Фото Reuters

Ярость «Фенера»

Желто-темно-синие на поле выглядели очень достойно, но ситуацию отпускать не стали. Уже через два дня после того самого матча стало известно, что в «Фенербахче» задумываются о смене лиги. Об этом сообщил сам клуб в своих соцсетях, анонсировав внеочередной совет директоров 2 апреля.

До этого времени история обросла деталями — так, стало известно, что клуб планирует переехать в ла лигу, серию А, лигу 1, чемпионаты Бельгии или Нидерландов. Позднее болельщики узнали и реакцию команды — о ней сообщили в пресс-службе клуба. Игроки и тренер якобы были готовы принять любое решение совета директоров.

2 апреля тот состоялся, и на нем решили не торопиться. Президент клуба Али Коч сообщил следующее: «Мы снимаем этот вопрос до общего собрания, которое состоится через три месяца… Приостановка деятельности означает, что нам надо будет начинать с любительских лиг. Мы с этим в какой-то мере справимся, а затем объединимся с каким-нибудь клубом. Такое уже случалось. Все это необходимо детально обдумать. Мы не планируем предпринимать такие меры без необходимых контактов за рубежом».

Но выместить злобу «Фенербахче» очень хотелось. И они нашли способ — сорвали Суперкубок Турции!

Пообещали — сделали

5 апреля член совета директоров «Фенера» Эрол Билецик сообщил — желто-темно-синие бойкотируют Суперкубок, но необычно: «На матч с „Галатасараем“ выйдут девять игроков. Трое из них по разным причинам покинут поле, и матч будет остановлен». Вероятно, бойкот решили провести в таком формате, чтобы не получить дисквалификацию на следующий Суперкубок и не нарваться на денежный штраф. По правилам, для участия в матче нужно девять человек, если их останется шесть, пострадавшая команда получает техническое поражение.

Постепенно турецкие медиа добавляли подробностей. Стало известно, что на матч, скорее всего, отправят команду U-19, основа же вместе с тренером Карталом останется на базе и будет готовиться к еврокубкам. При этом «Фенер» был готов сыграть нормально, если бы матч перенесли и назначили на него иностранных арбитров. Но в этом было отказано, и все стало решено.

В назначенный день в город действительно отправилась делегация U-19, причем парни закончили играть свой матч в молодежной лиге всего несколькими часами ранее. Но для них большая нагрузка и не планировалась.

Игроки «Галатасарая» радуются победе в Суперкубке Турции. Фото Reuters

Решение дипломатично попытался объяснить помощник Картала, Зеки Мурат Геле: «Будучи крупнейшим спортивным клубом нашей страны, мы боремся в Европе… Нам нужен этот финал как стране. Наша цель — выиграть еврокубок. По этой причине мы немного отдохнем, не будем рисковать и выйдем сегодня на поле с молодой командой. Мы постараемся до конца показать на поле те ценности, в которые мы верим».

Но никаких ценностей, разумеется, никто не показал. Несмотря на инсайды, «Фенербахче» выставил на поле 11 игроков, но те уже через минуту пропустили от Икарди и покинули поле. А после и стадион — вместе с президентом и членами совета директоров.

Забавно, что «Галатасарай» готовился к игре как обычно — даже с помпой. В клубе сделали специальные футболки в честь столетия Турецкой Республики, а тренер Окан Бурук заявил следующее: «Очень важно выиграть Суперкубок в 100-й год существования республики. Мы приехали сюда в качестве чемпиона лиги. Поскольку я не знал, каким составом будет играть наш соперник, я подготовил команду соответствующим образом. Для нас большая честь быть здесь сегодня. Вырученные средства будут переданы жертвам землетрясения. Наша цель — выиграть кубок».

Кубок «Галатасарай» формально выиграл. Но его заранее решили не вручать на церемонии — отдадут позже.

«Фенербахче» выпустил официальное заявление: «Служим турецкому спорту не только в футболе, но и во всех отраслях уже 117 лет. Храним в своем музее тысячи трофеев, следы тяжелой работы и труда. У нас 30 миллионов болельщиков, ощущающих ценности своей страны. Как крупнейший в мире спортивный клуб, сегодня и в будущем мы будем стоять так же твердо, как и вчера».

Какие последствия ждут «Фенербахче» за такой саботаж — станет известно в течение недели. Федерация футбола Турции, по данным местных медиа, для начала дождется отчетов от делегатов. Но самое меньшее, что грозит акционистам, — техническое поражение.