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В «Фатих Карагюмрюке» могут провести переговоры о новом контракте с Оздоевым

Мария Гусева
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Спортивный директор турецкого «Фатих Карагюмрюка» Мурад Акын сообщил, что руководство клуба может провести переговоры о новом контракте с российским полузащитником Магомедом Оздоевым.

«Конечно, как я и говорил, с таким профессионалом, как он, мы хотим работать в течение многих лет, — цитирует ТАСС Акына. — Я знаю, что это будет интересно для него, может быть, потому что он играет действительно хорошо. Я думаю, что мы продолжим работать в течение многих лет, потому что он очень счастлив здесь. Обсудим ли мы новый контракт с Оздоевым после окончания сезона? Может быть, я не знаю. Мы подписали контракт на два года. Если это будет необходимым, то, конечно, проведем переговоры».

30-летний Оздоев выступает за «Фатих Карагюмрюк» с июля 2022 года. Контракт россиянина с клубом действует до конца июня 2024 года, в соглашении есть пункт о возможном продлении еще на один год.

В нынешнем сезоне он забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи в 14 матчах за команду.

Источник: ТАСС
Магомед Оздоев
Футбол
ФК Фатих Карагюмрюк
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