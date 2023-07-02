Федор Кудряшов покинул «Антальяспор»

«Антальяспор» на официальном сайте объявил об окончании контракта с российским защитником Федором Кудряшовым. 36-летний футболист покинул команду в статусе свободного агента.

«Хотели бы поблагодарить Кудряшова за его усилия и пожелать ему успехов в будущей футбольной жизни», — говорится в заявлении турецкого клуба.

Россиянин выступал за «Антальяспор» с января 2020-го. В сезоне-2022/23 Кудряшов провел 15 матчей за команду. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 150 тысяч евро.

Ранее защитник играл за «Сочи», «Истанбул Башакшехир», «Рубин», «Ростов», «Спартак», «Краснодар» и другие коллективы.