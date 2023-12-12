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Федерация футбола Турции приостановила все матчи в стране на неопределенный строк из-за нападения на арбитра Мелера

Алина Савинова
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Игроки «Анкарагюджю» и «Ризеспора».
Фото Global Look Press

Проведение футбольных матчей во всех лигах Турции приостановлено на неопределенный срок из-за нападения на арбитра Халила Умута Мелера после игры между «Анкарагюджю» и «Ризеспором» в рамках 15-го тура чемпионата страны (1:1), сообщает пресс-служба Федерации футбола Турции.

«Эту гнусную атаку совершили не только против Халила Умута Мелера. Это бесчеловечное и гнусное нападение было совершено против всего турецкого футбола. По решению совета директоров Федерации футбола Турции матчи во всех лигах перенесены на неопределенный срок», — сказано в заявлении.

Также отмечается, что против виновных и зачинщиков нападения были возбуждены уголовные дела. Ответственный клуб, его президент, менеджеры и все напавшие на судью будут наказаны самым суровым образом.

По окончании матча президент «Анкарагюджю» ударил арбитра в лицо, в результате чего Мелер упал на газон, и его начали избивать ногами.

В чемпионате Турции-2023/24 «Анкарагюджю» после 15 туров занимает 11-е место, набрав 18 очков, «Ризеспор» идет на 8-й позиции с 22 очками.

Футбол
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