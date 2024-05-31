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Сегодня, 18:55

«Фенербахче» объявил об увольнении Картала с поста главного тренера

Алина Савинова
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«Фенербахче» принял решение не продолжать сотрудничество с главным тренером Исмаилом Карталом, сообщается на официальном сайте клуба.

Контракт 62-летнего специалиста был рассчитан до июня 2024 года.

«Вы навсегда останетесь в истории «Фенербахче». Ни вы не разочаровались в этом клубе, ни миллионы болельщиков «Фенербахче» не отказались поддерживать вас. Мы благодарим вас за уважение и поддержку команды, за все усилия. Вы оставили красивый след после себя, мы всегда будем хорошо вспоминать о вас», — говорится в заявлении «Фенербахче».

Картал возглавлял турецкий клуб с лета 2023 года. Ранее он уже работал с командой. Под руководством Картала «Фенербахче» занял второе место в чемпионате Турции в минувшем сезоне.

В пятницу, 31 мая, сообщалось, что с командой из Стамбула подписал контракт португальский специалист Жозе Моуриньо.

Футбол
ФК Фенербахче
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