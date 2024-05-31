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Экс-игрок «Хатайспор» Лобжанидзе: «Я успел выбежать на улицу, когда началось землетрясения в Хатае»

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Полузащитник «Атланты» и бывший игрок турецкого клуба «Хатайспор» Саба Лобжанидзе в интервью «СЭ» рассказал, где находился в момент землетрясения в Хатае в феврале 2023 года.

— Где вы были в момент ужасного землетрясения в Хатае в феврале прошлого года, в котором погиб ваш одноклубник Кристиан Атсу?

— Это был страшный момент, который я не забуду никогда. Столько людей погибло... А был я там, в Хатае, дома. И успел выбежать на улицу, когда все началось... — сказал «СЭ» Лобжанидзе.

Саба Лобжанидзе. Пережил страшное землетрясение в Турции и оформил дубль в ворота команды Месси. Интервью с игроком сборной Грузии, который едет на Евро

6 февраля 2023 года с интервалом в 10 часов на юго-востоке Турции произошли два мощных землетрясения. В результате катастрофы в стране погибло свыше 50 500 человек.

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