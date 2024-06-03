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Президент «Фенербахче» Коч:«Приглашение Моуриньо — исторический шаг для клуба»

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Президент «Фенербахче» Али Коч объяснил назначение Жозе Моуринью на пост главного тренера команды.

«Это важный и исторический шаг для нашего клуба. От имени всех нас, включая миллионы болельщиков «Фенербахче», мы приветствуем Жозе. Его величие, его особый подход и любовь покорили весь мир», — сказал Коуч журналисту Альфредо Педулле.

В понедельник, 2 июня, «Фенербахче» объявил о подписании двухлетнего соглашения с Моуриньо. Ранее португалец работал с «Ромой», вместе с которой выиграл Лигу конференций и дошел до финала Лиги Европы. Также он возглавлял «Порту», «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Интер».

 
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Футбол
ФК Фенербахче
Жозе Моуринью
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Моуринью прокомментировал свое назначение на пост главного тренера «Фенербахче»

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