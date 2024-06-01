Моуринью прокомментировал возможное назначение главным тренером «Фенербахче»

Экс-тренер «Ромы» Жозе Моуринью подтвердил, что близок к тому, чтобы возглавить «Фенербахче».

«Я не могу официально ничего подтвердить, но я хочу возглавить «Фенербахче». Будет сложно попасть в Лигу чемпионов. Нужно будет пройти три отборочных раунда, чтобы попасть в групповой турнир. 8 игроков «Фенербахче» сыграют на Евро-2024 и не помогут команде в первом раунде. Так что будет сложно, но мне нравятся трудности. Если я приду, мы будем бороться за попадание в Лигу чемпионов», — приводит слова Моуринью ASpor.

Последним местом работы Моуринью была «Рома», которую он покинул в январе этого года. До этого он тренировал «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Реал», «Интер», «Порту», «Лейрию» и «Бенфику».

«Фенербахче» в минувшем сезоне финишировал на втором месте в чемпионате Турции. Чемпионом страны стал «Галатасарай».