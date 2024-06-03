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Моуринью прокомментировал свое назначение на пост главного тренера «Фенербахче»

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Португальский специалист Жозе Моуринью прокомментировал свое назначение на пост главного тренера «Фенербахче».

«Хочу поблагодарить вас за вашу любовь. Я почувствовал ее с того момента, как мое имя начали связывать с «Фенербахче». Обычно тренера любят после побед, но в этом случае я чувствую любовь до побед. Для меня это большая ответственность. Я могу вам пообещать, что с этого момента стану частью вашей семьи. Эта футболка — моя кожа», — приводит слова Моуринью Sky Sports.

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Последним местом работы Моуринью была «Рома», которую он возглавлял с лета 2021 года по январь 2024-го. Под его руководством команда стала победителем Лиги конференций сезона-2021/22, а также играла в финале Лиги Европы (2022/23).

Футбол
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ФК Фенербахче
Жозе Моуринью
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