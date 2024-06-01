В Турции заявили, что фанаты будут недовольны назначением Карпина в «Бешикташ»

Турецкий спортивный журналист Мехмет Озджан в комментарии для «СЭ» поделился мнением о возможном назначении главного тренера сборной России и «Ростова» Валерия Карпина в «Бешикташ». Ранее о нахождении Валерия Карпина в числе кандидатов на пост главного тренера «Бешикташа» сообщил журналист Иван Карпов.

«Фенербахче» объявит о назначении Моуринью, «Галатарасай» продолжит работу с Оканом Буруком, который последние два сезона приводил команду к чемпионству. Поэтому Карпин будет не такой яркой фигурой в качестве тренера «Бешикташа». Если это случится, фанаты будут недовольны и станут давить на клуб», — сказал Озджан «СЭ».

Зарплата Карпина в турецкой команде может составить 3 миллиона евро.

Контракт российского специалиста с «Ростовом» рассчитан до 31 мая 2026 года. Соглашение с РФС истекает в июле.

«Бешикташ» в апреле прекратил сотрудничество с Фернанду Сантушем после ничьей с «Самсунспором» (1:1) в чемпионате Турции. Исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона был назначен Сердар Топрактепе.