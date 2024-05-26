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Сегодня, 16:07

Бывший защитник «Ювентуса» Бонуччи объявил о завершении карьеры

Алина Савинова
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Защитник «Фенербахче» Леонардо Бонуччи принял решение о завершении игровой карьеры в возрасте 37 лет.

«Для меня было удовольствием являться частью этой замечательной семьи. Я старался показать все, на что способен, на поле и за его пределами. Завтра мы проведем наш последний бой. Я хочу завершить карьеру с кубком в руках, и завтра у нас будет возможность стать чемпионами», — приводит официальный сайт турецкого клуба слова футболиста.

Большую часть своей карьеры Бонуччи провел в «Ювентусе» — он выступал за туринскую команду с 2010 по 2017 год и с 2018-го по 2023-й. В «Фенербахче» футболист перешел в начале 2024-го. В разные годы своей карьеры он также играл за «Интер», «Милан», «Бари», «Унион» и другие клубы.

Бонуччи является девятикратным чемпионом Италии (в составе «Ювентуса» и «Интера»), а также двукратным финалистом Лиги чемпионов.

Леонардо Бонуччи
Футбол
ФК Фенербахче
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