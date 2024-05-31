Фабрицио Романо: Моуринью заключил с «Фенербахче» контракт до 2026 года

Журналист и инсайдер Фабрицио Романо подтвердил, что португальский специалист Жозе Моуринью подписал контракт с «Фенербахче».

По информации источника, соглашение 61-летнего тренера с турецкой командой рассчитано на два года — до июня 2026-го.

Ранее Моуриньо в своих соцсетях опубликовал фотографию, на которой запечатлен чемодан с собранными вещами.

Последним местом работы Моуринью была «Рома», которую он покинул в январе этого года. До этого португалец тренировал «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Реал», «Интер», «Порту», «Лейрию» и «Бенфику».

«Фенербахче» в минувшем сезоне финишировал на втором месте в чемпионате Турции.