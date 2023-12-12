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Сегодня, 03:15

В «Анкарагюджю» принесли извинения за нападение президента клуба на арбитра

Сергей Разин
корреспондент
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Пресс-служба «Анкарагюджю» опубликовала сообщение после избиения судьи президентом клуба.

«Мы опечалены инцидентом, произошедшим сегодня вечером. Приносим извинения турецкой футбольной общественности и всему спортивному сообществу за печальный инцидент, произошедший после матча с «Ризеспором» на стадионе «Эрьяман», — говорится в заявлении клуба.

После финального свистка в матче против «Ризеспора» (1:1) президент «Анкарагюджю» ударил арбитра в лицо, в результате чего Мелер упал на газон и его начали избивать ногами.

В чемпионате Турции-2023/24 «Анкарагюджю» после 15 туров занимает 11-е место, набрав 18 очков, «Ризеспор» — на 8-й позиции с 22 очками.

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