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Сегодня, 13:16

«Бешикташ» исключил из состава Абубакара, Байи и еще троих футболистов из-за плохой игры

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Бешикташ» объявил об исключении пятерых футболистов из основного состава.

От работы с основой отстранены Венсан Абубакар, Валентин Рожье, Эрик Байи, Рашид Геззаль и Жан Онана. В заявлении клуба сообщается, что причиной исключения стали плохая игра и несовместимость внутри команды.

«Бешикташ» с 26 очками занимает пятое место в турецкой суперлиге после 15 туров. В последнем матче стамбульцы на своем поле уступили «Фенербахче» (1:3).

Также «Бешикташ» с 1 очком занимает последнее место в группе D в Лиге конференций, лишившись шансов на выход в плей-офф турнира.

Венсан Абубакар
Эрик Байи
Футбол
ФК Бешикташ
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