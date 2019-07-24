Зидан - о ситуации с Бэйлом после победы "Реала" над "Арсеналом"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан после победы над "Арсеналом" (2:2, пен. - 3:2) в матче Международного кубка чемпионов заявил, что по-прежнему не знает, останется ли в команде полузащитник Гарет Бэйл.

- Он провел хороший матч, и я рад за него, как и за всех остальных, - цитирует Зидана Goal. - Бэйл с нами, и мы продолжим работать. Что произойдет дальше, не знаю. Сегодня он хотел играть, а на днях все было по-другому. Отдельно мы не общались. Гарет тренировался нормально, поэтому сегодня играл, однако ничего не изменилось.

В упомянутой встрече Бэйл отметился забитым голом на 56 минуте. Ранее Зидан сообщил, что 30-летний валлиец может покинуть клуб. В прошлом сезоне Бэйл провел 42 матча за "Реал", в которых забил 14 голов и отдал 6 голевых передач. Его трансферная стоимость, по данным transfermarkt, составляет 60 миллионов евро.