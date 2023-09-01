Жоау Канселу на правах аренды перешел из «Манчестер Сити» в «Барселону»

«Барселона» арендовала защитника «Манчестер Сити» Жоау Канселу, сообщается на официальном сайте каталонцев.

Соглашение между клубами рассчитано до 30 июня 2024 года. У «Барселоны» нет опции выкупа.

29-летний португалец выступал за «Манчестер Сити» с 2019 года. Он провел за «горожан» 154 матча, забил 9 голов и сделал 22 результативные передачи.

Во второй части прошедшего сезона Канселу на правах аренды играл за «Баварию».