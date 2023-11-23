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Сегодня, 18:13

Жирков посоветовал бы «Челси» купить Головина

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Александр Головин.
Фото Global Look Press

Бывший игрок «Челси» Юрий Жирков посоветовал лондонцам приобрести российского полузащитника «Монако» Александра Головина.

«Какого российского игрока я бы посоветовал подписать «Челси»? Посоветовал бы им купить Головина», — цитирует Жиркова «РБ Спорт».

27-летний россиянин выступает за «Монако» с 2018 года. В текущем сезоне полузащитник провел за монегасков 11 матчей, забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.

Контракт Головина с «Монако» рассчитан до лета 2026 года. Он подписал новое соглашение в феврале. Портал Transfermarkt оценивает его в 30 миллионов евро.

Головин вошел в тройку лучших футболистов французской лиги 1 в октябре.

Источник: «РБ Спорт»
Александр Головин
Юрий Жирков
Футбол
ФК Монако
ФК Челси
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