Жирков посоветовал бы «Челси» купить Головина

Бывший игрок «Челси» Юрий Жирков посоветовал лондонцам приобрести российского полузащитника «Монако» Александра Головина.

«Какого российского игрока я бы посоветовал подписать «Челси»? Посоветовал бы им купить Головина», — цитирует Жиркова «РБ Спорт».

27-летний россиянин выступает за «Монако» с 2018 года. В текущем сезоне полузащитник провел за монегасков 11 матчей, забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.

Контракт Головина с «Монако» рассчитан до лета 2026 года. Он подписал новое соглашение в феврале. Портал Transfermarkt оценивает его в 30 миллионов евро.

Головин вошел в тройку лучших футболистов французской лиги 1 в октябре.