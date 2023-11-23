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Сегодня, 16:13

«Наполи» и «Манчестер Юнайтед» интересуются экс-игроком «Динамо» Шиманьски

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Себастьян Шиманьски.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Наполи» и «Манчестер Юнайтед» заинтересованы в полузащитнике «Фенербахче» Себастьяне Шиманьски, утверждает Yeni Safak.

По информации источника, «МЮ» может попытаться приобрести 24-летнего поляка уже в зимнее трансферное окно.

Шиманьски выступает за «Фенербахче» с лета этого года. С 2019 по 2023 годы он играл за московское «Динамо» в РПЛ.

В текущем сезоне хавбек провел 22 матча во всех турнирах, забил 9 мячей и сделал 7 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.

Себастьян Шиманьски
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Наполи
ФК Фенербахче
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