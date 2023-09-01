Защитник «Штутгарта» Соса перейдет в «Аякс»

«Аякс» подпишет защитника «Штутгарта» Борна Сосу, сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, 25-летний хорват прошел медицинское обследование и вскоре подпишет контракт. Сумма трансфера составит 8 миллионов евро.

Соса выступает за «Штутгарт» с 2018 года. В сезоне-2022/23 защитник провел 30 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 12 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.