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Защитник «Монако» Хенрикс отказался от предложения «Баварии» ради перехода в «Лейпциг»

12:41
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Защитник «Монако» Беньямин Хенрикс ответил отказом на предложение «Баварии», сообщают немецкие СМИ.

По данным Sport Bild, мюнхенский клуб хотел арендовать игрока с опцией выкупа. Игрок предпочитает другой вариант продолжения карьеры. Он согласен перейти в «Лейпциг», который готов выкупить контракт игрока.

22-летний немец в текущем сезоне провел шесть матчей за «Монако» во всех турнирах. Последние матчи он пропустил из-за травмы спины.

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