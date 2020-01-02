Защитник «Монако» Хенрикс отказался от предложения «Баварии» ради перехода в «Лейпциг»

Защитник «Монако» Беньямин Хенрикс ответил отказом на предложение «Баварии», сообщают немецкие СМИ.

По данным Sport Bild, мюнхенский клуб хотел арендовать игрока с опцией выкупа. Игрок предпочитает другой вариант продолжения карьеры. Он согласен перейти в «Лейпциг», который готов выкупить контракт игрока.

22-летний немец в текущем сезоне провел шесть матчей за «Монако» во всех турнирах. Последние матчи он пропустил из-за травмы спины.