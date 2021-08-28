Защитник «Монако» Барекка перешел в «Лечче»
Защитник «Монако» Антонио Барекка продолжит карьеру в Италии. «Лечче», выступающий во втором по силе итальянском дивизионе, арендовал 26-летнего итальянца до следующего лета.
Действующий контракт игрока с монегасками рассчитан до 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 2 миллиона евро.
Напомним, «Монако» купил Барекку у «Торино» в 2018 году за 10 миллионов евро. Однако с тех пор он провел за княжеский клуб всего 9 матчей и сделал 2 голевые передачи, а также играл на правах аренды за «Ньюкасл», «Дженоа» и «Фиорентину».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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