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Фабрицио Романо: Кавани не собирается покидать «Манчестер Юнайтед»

23:16
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Итальянский журналист Фабрицио Романо опроверг информацию о том, что форвард «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани покинет команду после перехода Криштиану Роналду.

По данным источника, футболист не собирается уходить. Клуб также настроен сохранить его.

34-летний форвард в прошедшем сезоне провел 39 матчей за «МЮ» и забил 17 мячей при шести голевых передачах. Его контракт истекает 30 июня 2022 года.

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Евгений Петров все материалы автора

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