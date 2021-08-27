Фабрицио Романо: Кавани не собирается покидать «Манчестер Юнайтед»
23:16
Итальянский журналист Фабрицио Романо опроверг информацию о том, что форвард «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани покинет команду после перехода Криштиану Роналду.
По данным источника, футболист не собирается уходить. Клуб также настроен сохранить его.
34-летний форвард в прошедшем сезоне провел 39 матчей за «МЮ» и забил 17 мячей при шести голевых передачах. Его контракт истекает 30 июня 2022 года.
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