Защитник «Енисея» Захаров вернулся из аренды в «Зените»

В расположение @fc_enisey вернулся воспитанник клуба Глеб Захаров. Напомним, с лета 2019 года он был в аренде у @zenit_spb.

Футболист сейчас находится в Белеке вместе с нашей командой. #ФКЕнисей pic.twitter.com/dMq85ae75h