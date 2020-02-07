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Защитник «Енисея» Захаров вернулся из аренды в «Зените»

12:30
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Защитник «Зенита-2» Глеб Захаров, арендованный у «Енисея», вернулся в красноярскую команду, сообщается на официальном сайте клуба.

Сейчас Захаров находится в Белеке вместе с футболистами «Енисея».

В текущем сезоне 18-летний россиянин провел 11 матчей за молодежную команду петербуржцев, заработав две желтые карточки.

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