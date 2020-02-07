Защитник «Енисея» Захаров вернулся из аренды в «Зените»
12:30
Защитник «Зенита-2» Глеб Захаров, арендованный у «Енисея», вернулся в красноярскую команду, сообщается на официальном сайте клуба.
Сейчас Захаров находится в Белеке вместе с футболистами «Енисея».
В текущем сезоне 18-летний россиянин провел 11 матчей за молодежную команду петербуржцев, заработав две желтые карточки.
В расположение @fc_enisey вернулся воспитанник клуба Глеб Захаров. Напомним, с лета 2019 года он был в аренде у @zenit_spb.— ФК «Енисей» (@fc_enisey) February 7, 2020
Футболист сейчас находится в Белеке вместе с нашей командой. #ФКЕнисей pic.twitter.com/dMq85ae75h
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