«Ювентус» требует от «Арсенала» 51 миллион фунтов за 18-летнего Йылдыза

«Арсенал» интересуется нападающим «Ювентуса» Кенаном Йылдызом, сообщает The Sun.

По данным источника, туринский клуб согласен отпустить 18-летнего турка, если «канониры» предложат за него как минимум 51 миллион фунтов.

Йылдыз выступает за «Ювентус» с июля 2022 года. В сезоне-2023/24 футболист забил 5 голов и сделал 1 результативную передачу в 25 матчах за команду.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8,5 миллиона фунтов.