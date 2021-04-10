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«Ювентус» подпишет 17-летнего норвежца

18:23
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Норвежский полузащитник Элиас Сольберг станет игроком «Ювентуса», сообщает в своем Twitter итальянский журналист Николо Скира.

По данным источника, контракт будет рассчитан до 2024 года. 17-летний норвежец выступает у себя на родине за клуб первого дивизиона «Улл/Киса». В текущем сезоне он провел 16 матчей за команду и забил три мяча при двух голевых передачах.

Transfermarkt оценивает футболиста в 150 тысяч евро.

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