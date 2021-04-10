«Ювентус» подпишет 17-летнего норвежца
Норвежский полузащитник Элиас Сольберг станет игроком «Ювентуса», сообщает в своем Twitter итальянский журналист Николо Скира.
По данным источника, контракт будет рассчитан до 2024 года. 17-летний норвежец выступает у себя на родине за клуб первого дивизиона «Улл/Киса». В текущем сезоне он провел 16 матчей за команду и забил три мяча при двух голевых передачах.
Transfermarkt оценивает футболиста в 150 тысяч евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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