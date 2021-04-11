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«Манчестер Юнайтед» может приобрести Невеша из «Вулверхэмптона»

03:29
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Полузащитник «Вулверхэмптона» Рубен Невеш может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», сообщает 90min.

По сведениям источника, «МЮ» добавил 24-летнего португальца в список потенциальных трансферов. Отмечается, что «волки» готовы продать игрока.

В текущем сезоне Невеш провел 34 матча за клуб, в которых забил 5 голов и сделал результативную передачу.

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