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«Ювентус и «Интер» интересуются Кавани

10:35
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«Ювентус» и «Интер» вступили в борьбу за уругвайского форварда Эдинсона Кавани, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Главный тренер туринцев Андреа Пирло объявил, что не рассчитывает на форварда Гонсало Игуаина, поэтому клубу нужен игрок в линию нападения. Эксперты оценивают 33-летнего уругвайца идеальной заменой. Однако у «Ювентуса» появился серьезный конкурент в лице «Интера», который вступил в переговоры с нападающим.

Ранее Кавани покинул «ПСЖ» на правах свободного агента. В сезоне-2019/20 форвард провел за парижан 22 матча и забил семь мячей при трех голевых передачах.

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