"Ювентус" готов заплатить 67 миллионов евро "Аяксу" за де Лигта

"Ювентус" заинтересован в приобретении защитника "Аякса" Маттейса де Лигта, утверждает De Telegraaf. По информации СМИ, "бьянконери" готовы заплатить амстердамскому клубу 67 миллионов евро за 19-летнего голландца.

Отмечается, что "Аякс" хочет выручить с продажи де Лигта около 75 миллионов евро.

В прошедшем сезоне де Лигт провел 55 матчей во всех турнирах за "Аякс", забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи. Защитник помог своей команде выиграть чемпионат Голландии, Кубок страны и дойти до полуфинала Лиги чемпионов.

Портал transfermakt.de оценивает де Лигта в 75 миллионов евро.

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